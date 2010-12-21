Сайт о хобби

Нужно сделать сайт на рукодельную тематику - вышивка

будет иметь рубрики по фирмам-производителям, и жанрам

что то на подобие такого http://www.kaleydoskop-vishivki.com.ua/

и http://stitchfanclub.com только вместо купить - там будет - скачать

для возможности скачать должна быть регистрация пользователей (скрытые ссылки без реги)

и писать коменты могут только зарегившись.

Также должна быть очень простой админка, чтобы не требовала доп образования для добавления схем редакторам (наглядно и просто), права редактор, админа, рассылка по пользователям

возможность пользователям самим добавлять схемы - но после их утверждения редактором

возможность повесить рекламу

ваши предложения по: цмс, дизайн, сроки, $ ?

пс. предпочтение тем у кого есть наработки по теме или дизайн. цмс должна быть полностью рус