Сайт о хобби

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Закрыт13 заявок220 просмотров

Нужно сделать сайт на рукодельную тематику - вышивка

будет иметь рубрики по фирмам-производителям, и жанрам

что то на подобие такого http://www.kaleydoskop-vishivki.com.ua/

и http://stitchfanclub.com только вместо купить - там будет - скачать

для возможности скачать должна быть регистрация пользователей (скрытые ссылки без реги)

и писать коменты могут только зарегившись.

Также должна быть очень простой админка, чтобы не требовала доп образования для добавления схем редакторам (наглядно и просто), права редактор, админа, рассылка по пользователям

возможность пользователям самим добавлять схемы - но после их утверждения редактором

возможность повесить рекламу

ваши предложения по: цмс, дизайн, сроки, $ ?

пс. предпочтение тем у кого есть наработки по теме или дизайн. цмс должна быть полностью рус

14 лет назад
alkaponeua
Александр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

pro100game
Дмитрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад
14 лет назад
$350
5 дней

Заявки фрилансеров

pro100game
Дмитрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад
14 лет назад

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