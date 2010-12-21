Требуется разработать сайт "под ключ" по тематике дата-центров – верстка, CMS, дизайн, наполнение статьями и изображениями. ТЗ прикреплено. Тексты для наполнения и изображение для главной страницы, галерей предоставлю. ТЗ обсуждаемо. CMS на ...
Сайт о хобби
Нужно сделать сайт на рукодельную тематику - вышивка
будет иметь рубрики по фирмам-производителям, и жанрам
что то на подобие такого http://www.kaleydoskop-vishivki.com.ua/
и http://stitchfanclub.com только вместо купить - там будет - скачать
для возможности скачать должна быть регистрация пользователей (скрытые ссылки без реги)
и писать коменты могут только зарегившись.
Также должна быть очень простой админка, чтобы не требовала доп образования для добавления схем редакторам (наглядно и просто), права редактор, админа, рассылка по пользователям
возможность пользователям самим добавлять схемы - но после их утверждения редактором
возможность повесить рекламу
ваши предложения по: цмс, дизайн, сроки, $ ?
пс. предпочтение тем у кого есть наработки по теме или дизайн. цмс должна быть полностью рус
Выбранный исполнитель
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