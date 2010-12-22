Сайт для лингвистической компании. Требования: - минималистический дизайн (примеры - http://www.karandashdesign.com/ и проекты артлебедева) - новостная лента текстовая (ротация) - лента акций баннерного типа (ротация) - две формы заказов ...
Приватный проект для Сикорского Дмитрия (mbizo)
Сайт "Shurubura.Ru"
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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