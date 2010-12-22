Приватный проект для Сикорского Дмитрия (mbizo)

Нужно сделать сайт на рукодельную тематику - вышивка будет иметь рубрики по фирмам-производителям, и жанрам что то на подобие такого http://www.kaleydoskop-vishivki.com.ua/ и http://stitchfanclub.com только вместо купить - там будет - скачать ...