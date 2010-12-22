Приватный проект для Сикорского Дмитрия (mbizo)

$650
  1. Биржа фриланса
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Завершен3 заявки134 просмотра

Сайт "Shurubura.Ru"

14 лет назад
morgan_white
Вайт 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

mbizo
30 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов(-1)
14 лет назад
$650
60 дней
Во всех отношениях хороший вебмастер. Рекомендую.
Интересный и приятный в общении человек, ясно видящий свою цель. Был рад работать над этим проектом!

Заявки фрилансеров

mbizo
30 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов(-1)
14 лет назад

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