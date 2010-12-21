Сайт для компании

Сайт для лингвистической компании.

Требования:

- минималистический дизайн (примеры - http://www.karandashdesign.com/ и проекты артлебедева)

- новостная лента текстовая (ротация)

- лента акций баннерного типа (ротация)

- две формы заказов (одна на главной странице) с отправкой их на указанный е-мейл и присвоением номера

- смена языка интерфейса (укр/анг/рус)

- консультация он-лайн (опция).

Бюджета пока что нет. Рассматриваем предложения. Преференции - нешаблонный вариант, т.к. особые изыски в дизайне не требуются. Возможна перспектива долгосрочного сотрудничества в других проектах.

В предложении обязательно указывайте:

- срок исполнения

- платформу

- стоимость

- возможные варианты