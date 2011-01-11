Создание сайта "под ключ" (1-а страница)

$50
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Завершен3 заявки332 просмотра

ВЕСЬ сайт - это 1 страница.

Создание сайта "под ключ" одно страничного на основе одного раздела

http://www.effectstyle.com.ua/category_43.html

с переходами:

- Столы для пабов

- Стулья для пабов

- Аксессуары/ декор для пабов

- Барные стойки/ Паб "под ключ" - на основной сайт.. как в примере!!!

Новый созданный сайт дизайном должен быть стилизировать под www.effectstyle.com.ua

Название "Мебель для пабов, баров" домен bups.net.ua

ПРИМЕР:

Аналогичный вариант работы представлен здесь:

http://greenforest.kiev.ua/

http://greenforest.com.ua/

Нужно максимально оперативно (до 2-х дней) и качественно (тексты рерайт/ключевики: мебель для паба и связные.., оптимизирован под продвижение)

HTML
14 лет назад
pokrovv
Покров 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

fuzzy_sapiens
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$60
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Адекватный заказчик, четко ставит цель, быстро реагирует на поставленные вопросы, оплату производит своевременно. Работать с такими людьми - одно удовольствие

Заявки фрилансеров

fuzzy_sapiens
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад

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