Создание сайта "под ключ" (1-а страница)

ВЕСЬ сайт - это 1 страница.

Создание сайта "под ключ" одно страничного на основе одного раздела

http://www.effectstyle.com.ua/category_43.html

с переходами:

- Столы для пабов

- Стулья для пабов

- Аксессуары/ декор для пабов

- Барные стойки/ Паб "под ключ" - на основной сайт.. как в примере!!!

Новый созданный сайт дизайном должен быть стилизировать под www.effectstyle.com.ua

Название "Мебель для пабов, баров" домен bups.net.ua

ПРИМЕР:

Аналогичный вариант работы представлен здесь:

http://greenforest.kiev.ua/

http://greenforest.com.ua/

Нужно максимально оперативно (до 2-х дней) и качественно (тексты рерайт/ключевики: мебель для паба и связные.., оптимизирован под продвижение)