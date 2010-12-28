Нужен сайт с функционалом как http://repetitors.info/
Сайт-визитка для компании
Все подробности есть в ТЗ. Домен + Хостинг купили, осталось создать сайт. Сроки, планировали 1-2 дня на Дизайн и 1-2 на функционал, то есть максимум 5 дней. Пишите свои предложения, со своими ценами и сроками.
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