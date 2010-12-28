Сайт-визитка для компании

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен12 заявок547 просмотров

Все подробности есть в ТЗ. Домен + Хостинг купили, осталось создать сайт. Сроки, планировали 1-2 дня на Дизайн и 1-2 на функционал, то есть максимум 5 дней. Пишите свои предложения, со своими ценами и сроками.

14 лет назад
promoart
Промо 
52 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

mapxyz
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов(-1)
14 лет назад
$250
5 дней
Отличный исполнитель. Задание выполнил в срок, замечаний и претензий к нему нет. В общем одно удовольствие работать с Денисом. Рекомендую всем.
Денег с момента сдачи не получил, не заказчик а форменное кидало!!! Знаю тока вас, с вас и спрос. Я конечно такого не ожидал, приятно удивлен.

Заявки фрилансеров

mapxyz
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов(-1)
14 лет назад