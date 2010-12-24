Создание сайта аналога blogun.ru - на англ. языке

Необходимо создать движок и наполнение сайта наподобие www.blogun.ru для работы на рынке одной из зарубежных стран.

Изначальный язык разработки - русский или английский, далее будет произведен перевод нами на язык страны-рынка для сайта.

Необходима та же функциональность - но для зарубежных блогов.

Пишите стоимость разработки и сроки, а также на чем хотите писать,

т.к. потом поддержка будет осуществляться нами - и не хотелось бы чтобы поддержка была невозможной из-за редкости языка, на котором будет написан проект. Для нас - желателен PHP.

Также рассмотрим вариант покупки существующего движка - и последующую его доводку и модификацию, своими или Вашими силами.

Ждем ваших предложений!