Разработать сайт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт39 заявок367 просмотров

Добрый день.

Необходимо разработать сайт с удобной (понятной) админкой. Так что движек предлогайте сами.

Что хотелось бы видеть на сайте:

1.Главная;

2.О компании;

3. Услуги;

4. Наши сотрудники;

5. Клиенты;

6.Отзывы;

7. Контакты.

Дизайн легкий спокойный.

Бюджет 200$ сроки до 20 дней.

Кто готов пишите.

14 лет назад
mister_GFF
Артем 
44 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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