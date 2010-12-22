Личный кабинет для управления смс рассылкой

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок191 просмотр

Необходимо создать сайт компании занимающиеся предоставлением смс рассылок.

Нужно сделать очень удобный и функциональный кабинет управления рассылкой. Основные модули личного кабинета:

Создать рассылку

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Каждый раздел опишу при личном контакте.

Необходимо иметь опыт в создании подобных систем, точно знать какой хостинг понадобится для реализации проекта.

На выходе хотим получить:

Первая страница с описанием наших услуг

Личный кабинет пользователя

Протокол отправки через наш ЛК по http.

14 лет назад
infmsk24
33 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров