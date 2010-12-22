Требуется саттелит, страниц с контентом 15-30, контент рерайт.
Личный кабинет для управления смс рассылкой
Необходимо создать сайт компании занимающиеся предоставлением смс рассылок.
Нужно сделать очень удобный и функциональный кабинет управления рассылкой. Основные модули личного кабинета:
Создать рассылку
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Каждый раздел опишу при личном контакте.
Необходимо иметь опыт в создании подобных систем, точно знать какой хостинг понадобится для реализации проекта.
На выходе хотим получить:
Первая страница с описанием наших услуг
Личный кабинет пользователя
Протокол отправки через наш ЛК по http.
Заявки фрилансеров
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