genadii_mazkov

Здравствуйте. Мне хотелось бы создать сайт (интернет магазин) по продаже компьютерной техники и оргтехники. Дизайн нужен какой нибудь необычный в стиле времени. Поиск - каталог мне понравился на этом сайте http://mistan-spb.ru/ хочу аналогичный. ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $1000Сайты «под ключ»62 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Здравствуйте. Мне хотелось бы создать сайт (интернет магазин) по продаже компьютерной техники и оргтехники. Дизайн нужен какой нибудь необычный в стиле времени. Поиск - каталог мне понравился на этом сайте http://mistan-spb.ru/ хочу аналогичный. Так ...Сайты «под ключ»58 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Здравствуйте. Мне хотелось бы создать сайт (интернет магазин) по продаже компьютерной техники и оргтехники. Дизайн нужен какой нибудь необычный в стиле времени. Поиск - каталог мне понравился на этом сайте (http://mistan-spb.ru/) хочу аналогичный. Так ...Сайты «под ключ»59 заявокЗакрыт14 лет назад