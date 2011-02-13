genadii_mazkov

Генадий genadii_mazkov

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание и продвижение сайта

    $1000

    Здравствуйте. Мне хотелось бы создать сайт (интернет магазин) по продаже компьютерной техники и оргтехники. Дизайн нужен какой нибудь необычный в стиле времени. Поиск - каталог мне понравился на этом сайте http://mistan-spb.ru/ хочу аналогичный. ...

    Сайты «под ключ»62 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание и продвижение сайта

    $1000

    Здравствуйте. Мне хотелось бы создать сайт (интернет магазин) по продаже компьютерной техники и оргтехники. Дизайн нужен какой нибудь необычный в стиле времени. Поиск - каталог мне понравился на этом сайте http://mistan-spb.ru/ хочу аналогичный. Так ...

    Сайты «под ключ»58 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание и продвижение сайта

    $1000

    Здравствуйте. Мне хотелось бы создать сайт (интернет магазин) по продаже компьютерной техники и оргтехники. Дизайн нужен какой нибудь необычный в стиле времени. Поиск - каталог мне понравился на этом сайте (http://mistan-spb.ru/) хочу аналогичный. Так ...

    Сайты «под ключ»59 заявок
    Закрыт
    14 лет назад