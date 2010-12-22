Создание сайта тема - термопереводки

Требуется создать сайт по теме "термопереводки" аналог termoprints.ru

Небольшой бюджет.

Срок 3дня.

1) Дизайн - простота друг таланта.

2) Галерея должна пополняться новыми картинками

От клиента т.з., не судите строго. :)

Для нашего сайта нам нужно что бы у нас было 1)О компании Наша компания предлагает, термотрансферы Американских производителей-таких как:ART Brands, NEXT, WILD SIDE, SUN ART. А также термопресса Schulze для нанесения аппликаций на текстиль. Покупая аппликации у нас Вы приобретаете не только качественный товар, но и надежного партнера.

Термотрансферная технология это- нанесение изображения на декорируемую поверхность с промежуточного носителя (специальной бумаги или пленки) при помощи термопресса. В домашних условиях термотрансфер можно нанести с помощью утюга. Однако нужно помнить что при переносе на ткань термоаппликации, немаловажную роль играеют три основных фактора: температура, давление, и время. При строгом соблюдении этих правил Вы получите отличный результат термопереноса. Процесс нанесения термотрансферов или термоаппликаций на изделия называется термопереносом.Широкий ассортимент термоаппликаций , находящийся всегда в наличии у нас приятно Вас удивит .Каждый может выбрать себе понравившийся рисунок , с изображением любимого питомца или обозначающий внутренний мир или состояние человека . И за 10 секунд украсить свою одежду. Наша компания всегда стремится к открытым отношениям со своими партнёрами . Богатство дизайнов , широчайший ассортимент ,качество исполнения , лёгкость в использовании.Мы рады всегда ВАС видеть.Термотрансферное нанесение имеет ряд преимуществ перед прямой шелкографической печатью на ткань:

Качественный термотрансфер может передавать очень тонкие линии и детали.

Термотрансфер может быть нанесен на материалы недоступные для качественного нанесения трафаретным способом: грубый лен, холст, мешковина, сетчатые ткани.

Термотрансфер легко наносится в домашних условиях .Для этого не нужно иметь громозкое шелкографическое оборудование.Достаточно иметь термопресс ,термотрансфер и изделие .

Термотрансфер позволяет передавать четкое изображение фотографического качества с точным воспроизведением цветовой палитры.

Термотрансферы позволяют избегать товарных остатков нереализованной продукции, т.к. для экономии средств можно напечатать большую партию принтов, а нанести на продукцию – только для немедленной продажи. В зависимости от спроса проводится корректировка самого изделия, места нанесения изображения, отказ от данного дизайна или его объединения с другим изображением.

Каталог--термоаппликаций

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Водный мир

Животные охота военные

Спорт, гербы

Черепа Драконы Тату

Кошки

Юмор

Авто-Мото

Лошади

Собаки

Кантри, Гламур

Термоаппликации на листах NEXT

Термотрансферы NEXT

Лев Бартенев

Еxclusive

Термотранcферы SUN ART

Пляж,GlamRock,Музыка

Sun Art СТОК !(Уже в продаже!)

SUN ART Детские

Прилогается дизайн , идею нужно доработать.