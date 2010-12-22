Необходимо создать сайт компании занимающиеся предоставлением смс рассылок. Нужно сделать очень удобный и функциональный кабинет управления рассылкой. Основные модули личного кабинета: Создать рассылку Задания Статистика Детализация Адресная книга ...
Создание сайта тема - термопереводки
Требуется создать сайт по теме "термопереводки" аналог termoprints.ru
Небольшой бюджет.
Срок 3дня.
1) Дизайн - простота друг таланта.
2) Галерея должна пополняться новыми картинками
От клиента т.з., не судите строго. :)
Для нашего сайта нам нужно что бы у нас было 1)О компании Наша компания предлагает, термотрансферы Американских производителей-таких как:ART Brands, NEXT, WILD SIDE, SUN ART. А также термопресса Schulze для нанесения аппликаций на текстиль. Покупая аппликации у нас Вы приобретаете не только качественный товар, но и надежного партнера.
Термотрансферная технология это- нанесение изображения на декорируемую поверхность с промежуточного носителя (специальной бумаги или пленки) при помощи термопресса. В домашних условиях термотрансфер можно нанести с помощью утюга. Однако нужно помнить что при переносе на ткань термоаппликации, немаловажную роль играеют три основных фактора: температура, давление, и время. При строгом соблюдении этих правил Вы получите отличный результат термопереноса. Процесс нанесения термотрансферов или термоаппликаций на изделия называется термопереносом.Широкий ассортимент термоаппликаций , находящийся всегда в наличии у нас приятно Вас удивит .Каждый может выбрать себе понравившийся рисунок , с изображением любимого питомца или обозначающий внутренний мир или состояние человека . И за 10 секунд украсить свою одежду. Наша компания всегда стремится к открытым отношениям со своими партнёрами . Богатство дизайнов , широчайший ассортимент ,качество исполнения , лёгкость в использовании.Мы рады всегда ВАС видеть.Термотрансферное нанесение имеет ряд преимуществ перед прямой шелкографической печатью на ткань:
Качественный термотрансфер может передавать очень тонкие линии и детали.
Термотрансфер может быть нанесен на материалы недоступные для качественного нанесения трафаретным способом: грубый лен, холст, мешковина, сетчатые ткани.
Термотрансфер легко наносится в домашних условиях .Для этого не нужно иметь громозкое шелкографическое оборудование.Достаточно иметь термопресс ,термотрансфер и изделие .
Термотрансфер позволяет передавать четкое изображение фотографического качества с точным воспроизведением цветовой палитры.
Термотрансферы позволяют избегать товарных остатков нереализованной продукции, т.к. для экономии средств можно напечатать большую партию принтов, а нанести на продукцию – только для немедленной продажи. В зависимости от спроса проводится корректировка самого изделия, места нанесения изображения, отказ от данного дизайна или его объединения с другим изображением.
Каталог--термоаппликаций
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Термотрансферы NEXT
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Еxclusive
Термотранcферы SUN ART
Пляж,GlamRock,Музыка
Sun Art СТОК !(Уже в продаже!)
SUN ART Детские
Прилогается дизайн , идею нужно доработать.
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