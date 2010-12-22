Здравствуйте. Мне хотелось бы создать сайт (интернет магазин) по продаже компьютерной техники и оргтехники. Дизайн нужен какой нибудь необычный в стиле времени. Поиск - каталог мне понравился на этом сайте http://mistan-spb.ru/ хочу аналогичный. ...
Сделать сайт под ключ
Здравствуйте, нужно создать сайт с элементами флеш.
Если кратко,то хотелось бы что то среднее между этими сайтами
cefsm.ru/ – нравится,что не загружен, простой и понятный. Но не хватает изюминки ввиде анимации
www.swordfoxdesign.co.nz/ – видно портфолио, но надо что бы все услуги были видны сразу.
www.indexgroup.ru/ – красивый,но долго грузиться и неудобно его просматривать.
вот такие предпочтения.
Какие есть идеи у Вас по поводу дизайна? Тз есть, прикрепил к проекту.
От Вас сумма и сроки.
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