Сделать сайт под ключ

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Закрыт13 заявок313 просмотров

Здравствуйте, нужно создать сайт с элементами флеш.

Если кратко,то хотелось бы что то среднее между этими сайтами

cefsm.ru/ – нравится,что не загружен, простой и понятный. Но не хватает изюминки ввиде анимации

www.swordfoxdesign.co.nz/ – видно портфолио, но надо что бы все услуги были видны сразу.

www.indexgroup.ru/ – красивый,но долго грузиться и неудобно его просматривать.

вот такие предпочтения.

Какие есть идеи у Вас по поводу дизайна? Тз есть, прикрепил к проекту.

От Вас сумма и сроки.

14 лет назад
mister_GFF
Артем 
44 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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