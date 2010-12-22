Сделать сайт под ключ

Здравствуйте, нужно создать сайт с элементами флеш.

Если кратко,то хотелось бы что то среднее между этими сайтами

cefsm.ru/ – нравится,что не загружен, простой и понятный. Но не хватает изюминки ввиде анимации

www.swordfoxdesign.co.nz/ – видно портфолио, но надо что бы все услуги были видны сразу.

www.indexgroup.ru/ – красивый,но долго грузиться и неудобно его просматривать.

вот такие предпочтения.

Какие есть идеи у Вас по поводу дизайна? Тз есть, прикрепил к проекту.

От Вас сумма и сроки.