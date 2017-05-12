araik

Артем Дадаян araik

 
40 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

» Создание сайтов

» Обслуживание и наполнение

» Дизайн сайта

» Контекстная реклама

» Изготовление Flash баннеров

» Продвижение в социальных сетях

» Печать листовок и буклетов

» Изготовление листовок и буклетов

» Печать на футболках

» Разработка логотипа

» Создание презентации PowerPoint и Flash

Тел.: +7 (495) 776-27-93

Mob. +7-926-342-30-17

https://restyleav.ru

Портфолио - https://restyleav.ru/izgotovlenie_bannerov.html

Creative Space Studio

Дизайн сайта
Баннеры
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