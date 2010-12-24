Аналог сайта mamba.ru

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Закрыт21 заявка710 просмотров

Нужно создать "под ключ" аналог сайта mamba.ru

Понимаю, что сайт будет не дешевый, поэтому дополнительном плюсом будет расписание наиболее сложных (дорогостоящих) моментов, с указанием цены, на случай если придется упрощать.

Варианты упрощения тоже приветствуются.

14 лет назад
Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров