Здравствуйте. Мне хотелось бы создать сайт (интернет магазин) по продаже компьютерной техники и оргтехники. Дизайн нужен какой нибудь необычный в стиле времени. Поиск - каталог мне понравился на этом сайте http://mistan-spb.ru/ хочу аналогичный. ...
Интернет-магазин готовых работ.
Страницы
1) О сервисе
2) Контакты
3) Личный кабинет
4) Работы
а) Разделы
5) Реклама
6) VIP товары
1) О Сервисе
Будет полная информаци о нашем сервисе, информация может быть, как текстовая так и графическая
2) Контакты
На данной странице будет располагаться форма обратной связи, и написаны контакты сервиса
3) Личный кабинет
- Покупатель. У покупателя будет возможность просматривать историю покупак, пополнять счет, оплачивать покупки, добавлять в корзину связываться через ЛС с продавцом
- Продавец. Выставлять на продажу работы, покупать статус VIP для товаров, Выводить средства, просматривать продажу своих товаров(какой товар, кому, дату, кол-во), просматривать покупку VIP статусов, сколько осталось до окончания, связываться через ЛС с покупателем.
4) Работы
Выставленные на продажу Продавцом работы разных категорий.
а) Разделы:
Макеты сайтов
Иллюстрации
3D-модели
Логотипы
Фотография
Существующие сайты
Полиграфия
Иконки
Системы управления сайтом
Баннеры
Флэш
Софт
и т.д.
5) Реклама
Будет размещена информаци, как разместить рекламу на сайте.
6) VIP
Описание о VIP товарах + ниже сами VIP товары!
Сделать VIP товары. Что бы товар приобрел статус VIP, продавцу нужно оплатить 10$, то есть он покупает для своего товара(ов) VIP. VIP на главной странице в блоке VIP Товары, так же при покупке VIP товаров комиссия сервиса от сделки не 7, а 5%. VIP для одного товара продавец может приобрести на 3 дн, далее статус VIP с товара снимается! Так же цену на VIP товар Администратор может установить любую.
Подключить RoboKassa + Пополнять баланс могут не только через РобоКассу, но и через WebMoney, сумму вводить для пополнения и жмет выставить счет, ему автоматом выставляется счет, она оплачивает и ему зачисл. средства.
ОПЛАТА WebMoney или Наличными, если живете в г. Новосибирске. Оплата по факту, тесту + с рабочей РобоКассой (robokassa.ru)
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