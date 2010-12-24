Интернет-магазин готовых работ.

Страницы

1) О сервисе

2) Контакты

3) Личный кабинет

4) Работы

а) Разделы

5) Реклама

6) VIP товары

1) О Сервисе

Будет полная информаци о нашем сервисе, информация может быть, как текстовая так и графическая

2) Контакты

На данной странице будет располагаться форма обратной связи, и написаны контакты сервиса

3) Личный кабинет

- Покупатель. У покупателя будет возможность просматривать историю покупак, пополнять счет, оплачивать покупки, добавлять в корзину связываться через ЛС с продавцом

- Продавец. Выставлять на продажу работы, покупать статус VIP для товаров, Выводить средства, просматривать продажу своих товаров(какой товар, кому, дату, кол-во), просматривать покупку VIP статусов, сколько осталось до окончания, связываться через ЛС с покупателем.

4) Работы

Выставленные на продажу Продавцом работы разных категорий.

а) Разделы:

Макеты сайтов

Иллюстрации

3D-модели

Логотипы

Фотография

Существующие сайты

Полиграфия

Иконки

Системы управления сайтом

Баннеры

Флэш

Софт

и т.д.

5) Реклама

Будет размещена информаци, как разместить рекламу на сайте.

6) VIP

Описание о VIP товарах + ниже сами VIP товары!

Сделать VIP товары. Что бы товар приобрел статус VIP, продавцу нужно оплатить 10$, то есть он покупает для своего товара(ов) VIP. VIP на главной странице в блоке VIP Товары, так же при покупке VIP товаров комиссия сервиса от сделки не 7, а 5%. VIP для одного товара продавец может приобрести на 3 дн, далее статус VIP с товара снимается! Так же цену на VIP товар Администратор может установить любую.

Подключить RoboKassa + Пополнять баланс могут не только через РобоКассу, но и через WebMoney, сумму вводить для пополнения и жмет выставить счет, ему автоматом выставляется счет, она оплачивает и ему зачисл. средства.

ОПЛАТА WebMoney или Наличными, если живете в г. Новосибирске. Оплата по факту, тесту + с рабочей РобоКассой (robokassa.ru)