Создание сайта на social engine версии 3.20

Необходимо разработать уникальный дизайн + необходимые стандартные модули+установить(и изменить) доступные для свободного скачивания плагины или написать с нуля

Нужна полностью измененная главная страница и расположение блоков и прочей информации в стандартных плагинах

Устранить все глюки и баги данной версии cms

Дальше потребуется изготовить пару серьезных модулей,все это собрать в один "инсталяк" чтобы мне необходимо было просто установить

В дальнейшем потребуется разработка дополнительных плагинов...

Оплата webmoney или наличными если вы проживаете в москве

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