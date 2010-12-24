Создание сайта на social engine версии 3.20

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Закрыт4 заявки177 просмотров

Необходимо разработать уникальный дизайн + необходимые стандартные модули+установить(и изменить) доступные для свободного скачивания плагины или написать с нуля

Нужна полностью измененная главная страница и расположение блоков и прочей информации в стандартных плагинах

Устранить все глюки и баги данной версии cms

Дальше потребуется изготовить пару серьезных модулей,все это собрать в один "инсталяк" чтобы мне необходимо было просто установить

В дальнейшем потребуется разработка дополнительных плагинов...

Оплата webmoney или наличными если вы проживаете в москве

Для связи icq в профиле

14 лет назад
croko
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров