Здравствуйте. Мне хотелось бы создать сайт (интернет магазин) по продаже компьютерной техники и оргтехники. Дизайн нужен какой нибудь необычный в стиле времени. Поиск - каталог мне понравился на этом сайте http://mistan-spb.ru/ хочу аналогичный. ...
Создание сайта на social engine версии 3.20
Необходимо разработать уникальный дизайн + необходимые стандартные модули+установить(и изменить) доступные для свободного скачивания плагины или написать с нуля
Нужна полностью измененная главная страница и расположение блоков и прочей информации в стандартных плагинах
Устранить все глюки и баги данной версии cms
Дальше потребуется изготовить пару серьезных модулей,все это собрать в один "инсталяк" чтобы мне необходимо было просто установить
В дальнейшем потребуется разработка дополнительных плагинов...
Оплата webmoney или наличными если вы проживаете в москве
Для связи icq в профиле
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