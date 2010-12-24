Здравствуйте. Мне хотелось бы создать сайт (интернет магазин) по продаже компьютерной техники и оргтехники. Дизайн нужен какой нибудь необычный в стиле времени. Поиск - каталог мне понравился на этом сайте http://mistan-spb.ru/ хочу аналогичный. ...
Надо сделать сайт
Надо сделать сайт, дизайн точно такой же как тут - partner-centr.ru или немного усовершенствованы и залить на хостинг.
partner-centr.ru это наш сайт, но на нем ужасная система управления и с самим сайтом какая то проблема, плохо индексируется.
страницы мы сами и наполним текстом.
Требования:
1. Простая и удобная система управления сайтом \ редактирования страницами, как на ucoz.ru (подобная).
2. Возможность меня "адрес страниц", на ucoz.ru НЕ главная страница может иметь вид только site.ru/index/0-7 нам надо что бы оно имело следующий вид site.ru/7
3. Возможность создавать \ удалять \ восстанавливать страницы (если на ucoz.ru удалить страницу например site.ru/index/0-7 то ее восстановить ни как нельзя, т.е. на сайте ни когда больше не будет страницы site.ru/index/0-7).
4. Возможность для каждой страницы прописывать title, keywords и description, на ucoz.ru нельзя для каждого сайта прописать keywords и description, разве что сделать так, что они будут такие же как title.
5. Возможность добавлять через систему управления файлы на сайт, как картинки так и файлы в корневую папку, robots.txt и т.д.
6. возможность установить защиту от копирования текст на сайт.
Пункт 2 для нас принципиален, все готовы обсуждать.
Сайт надо сделать до нового года, за 2-3 дня до нового года, что бы могли завершить с текстами и спокойно праздновать новой год.
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