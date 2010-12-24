Надо сделать сайт, дизайн точно такой же как тут - partner-centr.ru или немного усовершенствованы и залить на хостинг.

partner-centr.ru это наш сайт, но на нем ужасная система управления и с самим сайтом какая то проблема, плохо индексируется.

страницы мы сами и наполним текстом.

Требования:

1. Простая и удобная система управления сайтом \ редактирования страницами, как на ucoz.ru (подобная).

2. Возможность меня "адрес страниц", на ucoz.ru НЕ главная страница может иметь вид только site.ru/index/0-7 нам надо что бы оно имело следующий вид site.ru/7

3. Возможность создавать \ удалять \ восстанавливать страницы (если на ucoz.ru удалить страницу например site.ru/index/0-7 то ее восстановить ни как нельзя, т.е. на сайте ни когда больше не будет страницы site.ru/index/0-7).

4. Возможность для каждой страницы прописывать title, keywords и description, на ucoz.ru нельзя для каждого сайта прописать keywords и description, разве что сделать так, что они будут такие же как title.

5. Возможность добавлять через систему управления файлы на сайт, как картинки так и файлы в корневую папку, robots.txt и т.д.

6. возможность установить защиту от копирования текст на сайт.

Пункт 2 для нас принципиален, все готовы обсуждать.

Сайт надо сделать до нового года, за 2-3 дня до нового года, что бы могли завершить с текстами и спокойно праздновать новой год.