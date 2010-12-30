Приватный проект для Марины Хоруженко по написанию текстов
- $50Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $15
Нужна программа для работы с текстом, в тексте будут слова, словосочетания в виде переменных, программа должна будет менять эти переменные местами, что было более понятно что нужно, вот описание: Чтобы вариантов описаний ...Прикладное ПО14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Надо сделать сайт, дизайн точно такой же, как тут - partner-centr.ru или немного усовершенствованный и залить на хостинг. partner-centr.ru это наш сайт, но на нем ужасная система управления и с самим сайтом какая-то проблема, ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт14 лет назад
У нас юр. фирма, оказываем услуги по регистрации недвижимости, получению документов БТИ и выписок ЕГРП. Нам надо написать уникальные тексты (seo-контент) для разных страниц (Выписки ЕГРП, Выписки ЕГРП Москва, Выписки ЕГРП Московская область, Выписка ...Завершен14 лет назад
Надо написать уникальные тексты для разных страниц (документы БТИ, получение документов БТИ, получение документов БТИ на квартиру и т.д.) ищем компетентного в данной тематике копирайтера, техническое задание готовы обсуждать, Цена за ...Завершен14 лет назад
Очень нужно перевести уже существующие страницы в подстраницы, что бы в СУ выглядело это так - http://s54.radikal.ru/i145/1101/0a/d9791a9842e0.jpg сами не нашли как это сделать, готовы заплатить, тому кто знает и подскажет, как это сделать.Прочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо написать уникальный текст для главной страницы, тематика - доска объявлений. Требования к тексту: Длина текста без пробелов 7000 - 14000 симв. Количество слов 700 - 1500 шт. Текст должен быть ...Завершен14 лет назад
- $100
Надо сделать сайт, дизайн точно такой же как тут - partner-centr.ru или немного усовершенствованы и залить на хостинг. partner-centr.ru это наш сайт, но на нем ужасная система управления и с самим сайтом какая то ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт14 лет назад