Alien160

Илья Alien160

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужна простенькая программа для работы с текстом

    $15

    Нужна программа для работы с текстом, в тексте будут слова, словосочетания в виде переменных, программа должна будет менять эти переменные местами, что было более понятно что нужно, вот описание: Чтобы вариантов описаний ...

    Прикладное ПО14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать сайт по шаблону

    $100

    Надо сделать сайт, дизайн точно такой же, как тут - partner-centr.ru или немного усовершенствованный и залить на хостинг. partner-centr.ru это наш сайт, но на нем ужасная система управления и с самим сайтом какая-то проблема, ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Надо написать текст, тематика - выписки ЕГРП

    У нас юр. фирма, оказываем услуги по регистрации недвижимости, получению документов БТИ и выписок ЕГРП. Нам надо написать уникальные тексты (seo-контент) для разных страниц (Выписки ЕГРП, Выписки ЕГРП Москва, Выписки ЕГРП Московская область, Выписка ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Надо написать текст, тематика - документы БТИ

    Надо написать уникальные тексты для разных страниц (документы БТИ, получение документов БТИ, получение документов БТИ на квартиру и т.д.) ищем компетентного в данной тематике копирайтера, техническое задание готовы обсуждать, Цена за ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Помощь с сайтом uCoz, а точнее с СУ uCoz

    Очень нужно перевести уже существующие страницы в подстраницы, что бы в СУ выглядело это так - http://s54.radikal.ru/i145/1101/0a/d9791a9842e0.jpg сами не нашли как это сделать, готовы заплатить, тому кто знает и подскажет, как это сделать.

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Надо написать текст, тематика - доска объявлений

    Необходимо написать уникальный текст для главной страницы, тематика - доска объявлений. Требования к тексту: Длина текста без пробелов 7000 - 14000 симв. Количество слов 700 - 1500 шт. Текст должен быть ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Надо сделать сайт

    $100

    Надо сделать сайт, дизайн точно такой же как тут - partner-centr.ru или немного усовершенствованы и залить на хостинг. partner-centr.ru это наш сайт, но на нем ужасная система управления и с самим сайтом какая то ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Приватный проект для Марины Хоруженко
Все в порядке. Рекомендую!
Текст написан, все в срок, все как полагается. Выполненной работой довольны.
Ответный отзыв
Katherine_Kelly
Екатерина 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Надо написать текст, тематика - документы БТИ
Очень довольна сотрудничеством. Четкое Т3, быстрая проверка работы, моментальня оплата. Отличный заказчик!
Текст написан, все в срок, все как полагается. Выполненной работой довольны.
Ответный отзыв
Scorpio_Lady
Татьяна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Надо написать текст, тематика - выписки ЕГРП
Илья отличный заказчик, приятный в общении человек. Оплата достойная и своевременная. С удовольствием продолжу сотрудничество при необходимости!
Текст написан, все в срок, все как полагается. Выполненной работой довольны.
Ответный отзыв
FreelanceKP
Татьяна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Надо написать текст, тематика - доска объявлений
Точное задание, своевременная оплата. Отличный заказчик - рекомендуем. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Заказанный текст написан, соответствует заданным требованиям, сроки тоже соблюдены, одним словом все хорошо. Самое главное разумная цена. Спасибо.
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