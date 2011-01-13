Надо написать текст, тематика - доска объявлений

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Завершен11 заявок269 просмотров

Необходимо написать уникальный текст для главной страницы, тематика - доска объявлений.

Требования к тексту:

Длина текста без пробелов 7000 - 14000 симв.

Количество слов 700 - 1500 шт.

Текст должен быть заточен под несколько поисковых фраз

т.к. это доска объявлений и читать что там написано особо ни кто не будет, то и текст высоко поэтический не нужен, главное что бы его Яндекс робот нормально читал.

Я рассчитываю на сумму не больше 10 у.е., на бирже копирайтеров это так и стоит, просто там я не зарегистрирован.

По выполнению работы - отзыв.

14 лет назад
Alien160
Илья 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

FreelanceKP
Татьяна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Заказанный текст написан, соответствует заданным требованиям, сроки тоже соблюдены, одним словом все хорошо. Самое главное разумная цена. Спасибо.
Точное задание, своевременная оплата. Отличный заказчик - рекомендуем. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

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FreelanceKP
Татьяна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад