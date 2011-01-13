Надо написать текст, тематика - доска объявлений

Необходимо написать уникальный текст для главной страницы, тематика - доска объявлений.

Требования к тексту:

Длина текста без пробелов 7000 - 14000 симв.

Количество слов 700 - 1500 шт.

Текст должен быть заточен под несколько поисковых фраз

т.к. это доска объявлений и читать что там написано особо ни кто не будет, то и текст высоко поэтический не нужен, главное что бы его Яндекс робот нормально читал.

Я рассчитываю на сумму не больше 10 у.е., на бирже копирайтеров это так и стоит, просто там я не зарегистрирован.

По выполнению работы - отзыв.