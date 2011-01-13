Здравствуйте. Имеется сайт http://tkterra.ru/ .Требуется составить конкурсное описание для конкурса http://rb2010.internetgoroda.ru . Тематика активный отдых 1. Цель сайта 2. Задачи сайта 3. Отличительные черты сайта, заслуги, уникальные проекты ...
Надо написать текст, тематика - доска объявлений
Необходимо написать уникальный текст для главной страницы, тематика - доска объявлений.
Требования к тексту:
Длина текста без пробелов 7000 - 14000 симв.
Количество слов 700 - 1500 шт.
Текст должен быть заточен под несколько поисковых фраз
т.к. это доска объявлений и читать что там написано особо ни кто не будет, то и текст высоко поэтический не нужен, главное что бы его Яндекс робот нормально читал.
Я рассчитываю на сумму не больше 10 у.е., на бирже копирайтеров это так и стоит, просто там я не зарегистрирован.
По выполнению работы - отзыв.
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