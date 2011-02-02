Приватный проект для Михеева Алексея

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка93 просмотра

Шаблон статьи.

Объем до 3 000 символов б/п.

Подробности в ICQ.

14 лет назад
sv
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$10
3 дня
В очередной раз только положительные впечатления от совместной работы с Алексеем. Всем, кому нужны качественные неповторимые тексты, рекомендую сотрудничество с Алексеем!!! 10 из 10.
Доволен абсолютно всем. Никому не отдам свою любимую заказчицу!

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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