Нужны площадки для размещения в них статей

ДРУЗЬЯ!

Постоянно нуждаюсь в размещении СВОИХ СТАТЕЙ (+ в размещениях в ВАШИХ СТАТЬЯХ СВОИХ ССЫЛОК) на блогах, сайтах

Требования - с любым доменом кроме .ру (это в отношении к сайтам. В отношении к блогам - наличие их в укр. гугле)

СТУЧИТЕСЬ, будем решать-смотреть Ваши блоги - договариваться

МОИ статьи (пока) - медицина и недвижимость

Но рассмотрю Ваши блоги, ЖЖ, порталы любой тематики!

ЖДУ :)

ася 331-691- 618

В личку

на мыло [email protected]