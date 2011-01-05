Нужны площадки для размещения в них статей

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Закрыт3 заявки221 просмотр

ДРУЗЬЯ!

Постоянно нуждаюсь в размещении СВОИХ СТАТЕЙ (+ в размещениях в ВАШИХ СТАТЬЯХ СВОИХ ССЫЛОК) на блогах, сайтах

Требования - с любым доменом кроме .ру (это в отношении к сайтам. В отношении к блогам - наличие их в укр. гугле)

СТУЧИТЕСЬ, будем решать-смотреть Ваши блоги - договариваться

МОИ статьи (пока) - медицина и недвижимость

Но рассмотрю Ваши блоги, ЖЖ, порталы любой тематики!

ЖДУ :)

ася 331-691- 618

В личку

на мыло [email protected]

14 лет назад
Tatius-ka
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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