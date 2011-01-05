Нужны 20 новостей о сайтах коллективых покупок

Нужны новости про сайты коллективных покупок - 20-30шт / месяц, чтобы по одной новости в день выходило

Что писать в новости: можно разное: открылся новый сайт коллективных покупок, какая-то супер мега-акция на одном из сайтов, да такая, которой нигде не было.

Работа постоянная - можем предложить $50 / мес

Если хотите больше - обоснуйте - можем увеличить бюджет

Новость: 500-1000 знаков + картинка

Причем новости могут быть со всех стран: Россия, Беларусь - СНГ короче + Запад тоже.

Можно делать переводы статей - как угодно

Это надо для сайтов: www.antalika.com + www.grupony.ru

PS: можно делать рерайты

PPS: интересно работать с несколькими исполнителями