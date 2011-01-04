Текст главной страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт47 заявок762 просмотра

Необходимо написать красивый текст главной страницы для магазина женской одежды....

Рассчитываем на 10$ за 1000 символов...

Всего нужно порядка 3000 символов, есть идеи по тексту они во вложении

Нужен текст который будет продавать

Ася104104204

т.0937898033 Дмитрий

14 лет назад
dimass110
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Грамотное наполнение форума

    Интересует наполнение форума, ответы на вопросы пользователей. Тематика: Ремонт бытовой техники. Требуется грамотно отвечать на 50 сообщений в день. Пишите цену за 1 сообщение.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайт и размещение описаний спортивных товаров.

    Необходим рерайт и размещение описаний спортивных тренажеров, аксессуаров и питания. Я даю ссылки на товары, которые необходимо размещать. Вы делаете рерайт описания, если по ссылке мало информации, то добавляете характеристики ...

    HTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Статьи для сайта

    Необходимо написать статьи для сайта строительной компании на темы: ремонт, дизайн и т.д.

    Копирайтинг41 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно написать статьи под заданную тематику

    Тема статьи: 1 продажа автозапчастей, купить автозапчасти 2 запчасти для японских автомобилей 3 неоригинальные запчасти к иномаркам, оригинальные автозапчасти 4 купить автомасло, автомасла киев, интернет магазин автомасел 5 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайт описания игр

    Требуется качественный рерайт описаний игр (~35т символов без пробелов). Текст для людей. Указывайте сроки и сумму за всю работу.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Качественный рерайт/копирайт

    Тематика: пластическая хирургия в рязани блефаропластика в рязани маммопластика в рязани ультразвуковая липосакция в рязани абдоминопластика в рязани 8 эндопротезирование молочных желез в рязани отопластика в рязани ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сообщения, короткие статьи, заметки, комментарии

    Необходимо: 1. Писать сообщения, короткие статьи, заметки, комментарии в различные блоги, форумы и т.п. ресурсы, проиндексированные в Яндексе, с ненавязчивой рекламой и ссылками на рекламируемый ресурс. Цель - создание положительного имиджа рекламируемой компании ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Привлечение на сайт целевой аудитории

    $500

    Имеется с десяток блогов различных тематик от моды до бизнеса. Необходимо каждый из них разрекламировать на ресурсах, в данном случае форумах, блогах и т.п. схожих по тематике. Такой вид рекламы не должен ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Ежедневный рерайт по 1k

    Требуется ньюсмейкер-рерайтер Каждый день (пн-сб) по одной новости рерайта с картинкой и 1k рерайта с указанного источника 500 рублей в месяц, оплата каждые две недели тематика:шоу-бизнес, музыка icq3567468

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад