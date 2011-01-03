Техническое задание на сайт

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Закрыт3 заявки249 просмотров

Нужно создать ТЗ на сайт с тематикой "Магазин подарочных сертификатов"

14 лет назад
faynoit
Роман 
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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