Редактирование текстов travel-тематики

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Закрыт8 заявок303 просмотра

Редактура имеющихся заготовок текстов (отели, рестораны, SPA – тур. тематика).

Нужен опытный специалист с ПОРТФОЛИО, имеющий опыт редактирования – текстов статей, отчетов, заметок и пр.

Оплата – 50 руб./стр.

Предоплата.

Пожалуйста присылайте копию отклика на e-mail: dmitry.flw

Все остальное читается редко!

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Работа есть. Исполнение нужно – сегодня, завтра, ближайшие дни!

14 лет назад
dmitryflw
Дмитрий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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