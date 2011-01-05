Здравствуйте, ув. Фрилансеры и Студии! Требуется написать текст для Страницы О Компании. Компания разрабатывает интернет-проекты, к примеру - Магазин Готовых работ, социальная сеть, запустила проект Дизайн студию и т.д.!
Комплексная работа по рерайту-копирайту текстов
Всех с наступившим НГ!!!
Необходимо комплексное написание SEO текстов для сайта, ТЗ предоставляется....
Жду Ваших предложений... Тематика сувениры!
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