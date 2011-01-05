Комплексная работа по рерайту-копирайту текстов

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Завершен24 заявки412 просмотров

Всех с наступившим НГ!!!

Необходимо комплексное написание SEO текстов для сайта, ТЗ предоставляется....

Жду Ваших предложений... Тематика сувениры!

14 лет назад
vit_msk
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв

Выбранный исполнитель

Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$50
3 дня
Спасибо Вам большое... Работа сделана лучше ожидаемого... Будем сотрудничать...
Работать с Виталием одно удовольствие. Четкое ТЗ, своевременная оплата и приятное общение. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад

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