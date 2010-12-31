Написать 600 коментариев.

Нужно разместить коментарии на 30 сайтах , с регистрацией. Всего по 2 коментария на сайт.

Нужно сделать коментарии на 10 моих сайтов . При регистрации на каждый новый сайт нежно пройти новую регистрацию в том сайте где вы пишите коментарий.

ТЗ прилагается

Список моих сайтов на которые должны указывать коментарии.

http://eseries.ru - сотовые телефоны nokia

http://aviacia-i-kosmonavtika.ru - авиация и космонавтика

http://avia-kosmos.ru - авиация и космос

http://avia-novosti.ru - новости авиации

http://dacha2011.ru ваша дача

http://drevnie-civilizacii.ru древнии цивилизации

http://istoriacccr.ru история CCCР

http://mirovie-novosti.ru Мировые новости

http://russ-ribalka.ru Русская рыбалка

http://sportnev.ru - спортивные новости

Отчет о проделанной работе (ссылки на размещенные коментарии) в нескольких файлах ворд , в архиве

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