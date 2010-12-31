Нужен рерайт (биография, история возникновения группы и т.д) 4-5 предложений для каждого исполнителя. Всего где-то 300 исполнителей.
Написать 600 коментариев.
Нужно разместить коментарии на 30 сайтах , с регистрацией. Всего по 2 коментария на сайт.
Нужно сделать коментарии на 10 моих сайтов . При регистрации на каждый новый сайт нежно пройти новую регистрацию в том сайте где вы пишите коментарий.
ТЗ прилагается
Список моих сайтов на которые должны указывать коментарии.
http://eseries.ru - сотовые телефоны nokia
http://aviacia-i-kosmonavtika.ru - авиация и космонавтика
http://avia-kosmos.ru - авиация и космос
http://avia-novosti.ru - новости авиации
http://dacha2011.ru ваша дача
http://drevnie-civilizacii.ru древнии цивилизации
http://istoriacccr.ru история CCCР
http://mirovie-novosti.ru Мировые новости
http://russ-ribalka.ru Русская рыбалка
http://sportnev.ru - спортивные новости
Отчет о проделанной работе (ссылки на размещенные коментарии) в нескольких файлах ворд , в архиве
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