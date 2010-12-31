Написать 600 коментариев.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт16 заявок403 просмотра

Нужно разместить коментарии на 30 сайтах , с регистрацией. Всего по 2 коментария на сайт.

Нужно сделать коментарии на 10 моих сайтов . При регистрации на каждый новый сайт нежно пройти новую регистрацию в том сайте где вы пишите коментарий.

ТЗ прилагается

Список моих сайтов на которые должны указывать коментарии.

http://eseries.ru - сотовые телефоны nokia

http://aviacia-i-kosmonavtika.ru - авиация и космонавтика

http://avia-kosmos.ru - авиация и космос

http://avia-novosti.ru - новости авиации

http://dacha2011.ru ваша дача

http://drevnie-civilizacii.ru древнии цивилизации

http://istoriacccr.ru история CCCР

http://mirovie-novosti.ru Мировые новости

http://russ-ribalka.ru Русская рыбалка

http://sportnev.ru - спортивные новости

Отчет о проделанной работе (ссылки на размещенные коментарии) в нескольких файлах ворд , в архиве

Написать вашу цену и аську

14 лет назад
sozland
49 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Быстро отрерайтить 15К текста

    $15

    Приветствую! Нужно до вечера отрерайтить 15К текста (с меня тема - исходник ваш), оплата тоже сегодня! Все, кто может взяться прямо сейчас - оставляйте аську, сразу свяжусь! ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • 58 статей - Электронные сигареты. Рерайт-копирайт

    $50

    Требуется написание и размножение статей по тематике "электронные сигареты". Всего хочу получить 58 статей. Требуется: -каждая статья ~2000 символов -уникальность от 85% -свободное изложение, любой аспект данной тематики (преимущества, новости, ...

    Написание статейHTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Статьи на тему одиночества

    Нужны несколько объёмных статей на тему одиночества, тоски, мыслях о смерти, боге. Количество статей порядка 5-10, будет определено позднее индивидуально. Статьи для SEO, уникальные, хорошо читаемые (очень строго на предмет орфографических ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен рерайт статей, работы много

    Нужен рерайтер тематика статей - любовь, секс, отношения... Статей для рерайта очень много, если меня устроит как вы выполняете свою работу, тогда будем сотрудничать постоянно. Нужно рерайтить статьи ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание коротких текстов и подбор ключей

    Сайт на движке DLE 9.0 Необходимо подобрать ключевые слова под каждую категорию сайта и написать уникальные короткие тексты (7-10 строк) релевантные каждой категории сайта. Цену незнаю как определить , подскажите ...

    DLE
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт/копирайт медицинской тематики

    Нужен человек который будет постоянно добавлять контент на сайт медицинской тематики. Короткие статьи на тему распространенных болезней, симптомов и лечения. В заявках указывайте цену за 1000 символов текста с пробелами.

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна помощь по рерайту, работа на 30-е.

    Нужен помощник по рерайту, работа на 30-е. Исходники предоставляются. Требования: уникальность выше 95%, грамотность. Оплата после проверки. Стучите в аську (контакты в профиле) В заявке указывайте цену. (Интересует невысокая стоимость) ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад