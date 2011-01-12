Статьи на тему одиночества

Нужны несколько объёмных статей на тему одиночества, тоски, мыслях о смерти, боге.

Количество статей порядка 5-10, будет определено позднее индивидуально.

Статьи для SEO, уникальные, хорошо читаемые (очень строго на предмет орфографических и остальных ошибок), объёмом в 2-3 тысячи знаков.

Ориентировочные темы:

Что такое одиночество?

Что делать если одиноко?

Как избавиться от одиночества?

Как встречать Новый год в одиночестве?

и т.д.

Стиль различный полухудожественный, личностный, рассказы, впечатления и прочее.

Исполнителей будет выбрано несколько. Это обязательное решение, обдуманное и как показала практика оправдывающее себя.

Желающие творчески потрудиться в новогодние праздники - подключайтесь ;)

При написании желательно уложиться до 15 января. Общий бюджет на все статьи до 100$