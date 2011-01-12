Статьи на тему одиночества

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Завершен24 заявки339 просмотров

Нужны несколько объёмных статей на тему одиночества, тоски, мыслях о смерти, боге.

Количество статей порядка 5-10, будет определено позднее индивидуально.

Статьи для SEO, уникальные, хорошо читаемые (очень строго на предмет орфографических и остальных ошибок), объёмом в 2-3 тысячи знаков.

Ориентировочные темы:

Что такое одиночество?

Что делать если одиноко?

Как избавиться от одиночества?

Как встречать Новый год в одиночестве?

и т.д.

Стиль различный полухудожественный, личностный, рассказы, впечатления и прочее.

Исполнителей будет выбрано несколько. Это обязательное решение, обдуманное и как показала практика оправдывающее себя.

Желающие творчески потрудиться в новогодние праздники - подключайтесь ;)

При написании желательно уложиться до 15 января. Общий бюджет на все статьи до 100$

14 лет назад
Mister_i
Игорь 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранные исполнители

eternalwanderer
Анна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$18
7 дней
Отличные статьи! И в короткий срок.
А я могу сказать, что очень замечательные темы статей! Вдохновляющие, действительно интересные, способствующие развитию творчества! Спасибо Вам большое за Ваш заказ и приятное сотрудничество!
alvarez
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$18
10 дней
Отличные статьи в очень короткий срок!
Замечательный заказчик: четко объяснил, какие статьи нужны, одобрил мои предложения по темам, оплата поступила в оговоренные сроки. Было очень приятно поработать!

Заявки фрилансеров

eternalwanderer
Анна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
alvarez
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

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