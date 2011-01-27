Написать тексты для сайта о нарушениях копирайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок280 просмотров

Сайт предоставляет услуги онлайн и телефонной консультации по вопросам нарушений копирайта.

Нужно создать для него текстовое наполнение.

Языки - английский (предпочтительнее) либо русский (есть свой переводчик). Оплата естественно разная.

Обьем - 2000-4000 знаков. Главное чтоб все по делу было.

Предпочтение отадется людям, знакомым с тематикой.

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снова опишу суть:

сайт предоставляет услуги онлайн и телефонной консультации по вопросам нарушений копирайта.

Наша компания занимается консултированием по вопросам нарушения копирайта в течении трех лет. За это время мы накопили колоссальный практический опыт, как в работе с individuals, так и с организациями. Хотим также отметить что мы являемся независимой коммерческой правозащитной организацией, и всегда отстаиваем исключительно интересы наших клиентов.

Вы можете связаться с нами по эелектронной почте либо лайв-чату у нас на сайте. Кроме того, вы можете позвонить нам на толл-фри номер телефона.

Если у вас возник вопрос в области использования копирайта в сети Интернет, обращайтесь к нам и мы с радостью вам поможем.

Примеры вопросов:

1. как узнать легален ли сайт, с которого я скачиваю контент?

2. можно ли легально пользоваться торрентами?

3. как обезопасить себя от правового преследования со стороны правообладетей?

4. достаточно ли удалить нелицензионный контент чтобы избавить себя от ответвенности?

5. как правильно себя вести если претензия со стороны правообладателя все же поступила?

и т.д.

вот источники тематической лексики (англ):

http://www.humphreys.co.uk/copyright.htm?gclid=CMbQ3PSx6aUCFcbd4AodqlQi1g

http://www.cybertriallawyer.com/copyright-attorney

http://www.aplegal.com/practice-copyrights.html

14 лет назад
blosb
Павел 
43 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

first_mirror
Марьяна 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
24 отзыва
14 лет назад
$30
2 дня
Все супер. Сотрудничеством доволен. Качественно, профессионально, в срок!
Заказчик отличный. Чёткое задание, своевременная оплата. Что может быть лучше? :)

Заявки фрилансеров

first_mirror
Марьяна 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
24 отзыва
14 лет назад

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