Есть онлайн сервис http://www.colorschemetools.net/colorschemegenerator/ для дизайнеров требуется довольно подробное описание доступных функций и что дает его использование. (есть русский аналог http://colory.ru/ - это поможет в понимании и описании) ...
Копирайтинг
Есть 5 Названий будущих статей, ваша задача заключается в том чтобы статьи стали "настоящими", нужно в самые короткие сроки сделать копирайтинг 5 названий которые скину в icq. Все тексты характера на тему Интернет, заработок, сайтостроение, раскрутка и продвижение и т.д. Оплата после выполнения 80 руб за 1 к. статьи (Не больше и не меньше) Обращайтесь: 616564450
Заявки фрилансеров
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