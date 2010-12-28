Копирайтинг

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Закрыт15 заявок394 просмотра

Есть 5 Названий будущих статей, ваша задача заключается в том чтобы статьи стали "настоящими", нужно в самые короткие сроки сделать копирайтинг 5 названий которые скину в icq. Все тексты характера на тему Интернет, заработок, сайтостроение, раскрутка и продвижение и т.д. Оплата после выполнения 80 руб за 1 к. статьи (Не больше и не меньше) Обращайтесь: 616564450

14 лет назад
alebedev
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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