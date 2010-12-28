Нужно описание онлайн сервиса для дизайнеров

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок174 просмотра

Есть онлайн сервис http://www.colorschemetools.net/colorschemegenerator/ для дизайнеров

требуется довольно подробное описание доступных функций и что дает его использование.

(есть русский аналог http://colory.ru/ - это поможет в понимании и описании)

работа не по написанию сеошных псевдостатей, просьба обращаться только серьезным профессиональным исполнителям.

14 лет назад
astronweb
Валерий 
54 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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