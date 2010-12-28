Друзья, Еще раз публикую заявку на тестовое задание по рерайту пресс-релиза. Прилагаю абзац для перевода на английский язык. Заявки принимаются сегодня до 16.00 Тестовый перевод не оплачивается. Спасибо! С ...
Нужно описание онлайн сервиса для дизайнеров
Есть онлайн сервис http://www.colorschemetools.net/colorschemegenerator/ для дизайнеров
требуется довольно подробное описание доступных функций и что дает его использование.
(есть русский аналог http://colory.ru/ - это поможет в понимании и описании)
работа не по написанию сеошных псевдостатей, просьба обращаться только серьезным профессиональным исполнителям.
Заявки фрилансеров
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