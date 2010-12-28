Написание текстов для регистрации сайта в каталогах статей в количестве 20 штук, каждая статья по 2000-3000 символов, но можно чуть больше, например до 3000 если того потребует ...
Рерайт пресс-релиза на английском языке
Друзья,
Еще раз публикую заявку на тестовое задание по рерайту пресс-релиза.
Прилагаю абзац для перевода на английский язык.
Заявки принимаются сегодня до 16.00
Тестовый перевод не оплачивается.
Спасибо!
С уважением,
Алена К.
Заявки фрилансеров
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