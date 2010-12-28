Рерайт пресс-релиза на английском языке

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок130 просмотров

Друзья,

Еще раз публикую заявку на тестовое задание по рерайту пресс-релиза.

Прилагаю абзац для перевода на английский язык.

Заявки принимаются сегодня до 16.00

Тестовый перевод не оплачивается.

Спасибо!

С уважением,

Алена К.

www.linguamaster.ru

14 лет назад
linguamaster
Алена 
44 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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