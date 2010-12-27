Нужен копирайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт50 заявок555 просмотров

Необходимо выполнить копирайт текстов различной тематики, каждая объемом ок.3000зн. Объем большой.

Предлагайте свою цену.

14 лет назад
nusteryy
Малиева 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

5t1nger
Максим 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$4
1 день

Заявки фрилансеров

5t1nger
Максим 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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