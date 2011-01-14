Копирайт про постельное бельё

Тематика постельное бельё.

Необходимо написание статей и создание описания товаров. Так же возможно новости, пресс-релизы, блог и т.п.

Возможно выбрать что-то одно или статьи или описания или и то и другое вместе. Возможно длительное сотрудничество.

В предложении желательно указывать ваш опыт и желаемую оплату.