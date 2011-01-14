Копирайт про постельное бельё

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен47 заявок615 просмотров

Тематика постельное бельё.

Необходимо написание статей и создание описания товаров. Так же возможно новости, пресс-релизы, блог и т.п.

Возможно выбрать что-то одно или статьи или описания или и то и другое вместе. Возможно длительное сотрудничество.

В предложении желательно указывать ваш опыт и желаемую оплату.

Написание статей
14 лет назад
pitono
Артур 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alvarez
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$7
1 день
Спасибо за прекрасную работу. Статью не только приятно читать, но и выполнена с учётом СЕО. Работа сделана раньше назначенного срока. Спасибо. Рекомендую.
Приятно было начать работу в наступившем году именно с этого заказа. Четкое ТЗ, полное взаимопонимание с заказчиком, своевременная оплата. Очень довольна нашим сотрудничеством! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

alvarez
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

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