Уникальное описание компаний

Нужно описание фирм. Каждое описание по 1000 знаков (минимум, без пробелов). Всего нужно 400 разных фирм – это ровно на месяц работы. Создавать описания нужно понедельно, т.е. одна неделя 100 фирм. По большинству из них у вас будет только название, чем занимается и координаты. В итоге по каждой фирме должно быть уникальное, читаемое без лишней выдумки, рекламно-позитивное описание.

Цены и вопросы просьба отписывать прямо здесь. Кто заинтересует – напишу тому сам. На почту и в ЛС не пишите, не отвечу!!!