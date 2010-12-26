Необходимо делать рерайт статей и новостей по теме Юридические услуги, юридические консультации. В качестве теста необходимо будет сделать рерайт новости 300-500 символов. Новость я дам. Пишите ваши предложения. Наличие текстов по данной теме ...
Рерайт текстов о строительной экспертизе 17000 зн.
Надо сделать рерайт текстов данных в приложении.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $25
Необходимо придумать название для производственной фирмы по изготовлению торгового оборудования (витрины, прилавки). Свободный домен в зоне .ru и spb.ru - обязателен. Вслед за данным конкурсом будет организован другой по созданию логотипа. В ...Завершен14 лет назад
- $60
8 статей с оптимизацией под ключиЗавершен14 лет назад
Нужен специалист копирайтер (портфолио с ссылками обязательно!), имеющий опыт редактирования – !!!текстов отчетов, заметок и пр. для интернет и/или печатных СМИ!!!. Оплата – 50 руб./стр. Предоплата. Пожалуйста присылайте ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется подготовить текст на Украинском языке для информационных страниц мебельного сайта. Сайт занимается продажей кухонь, фасадов, моек и т.д. Всего страниц на данный момент две: 1. О компании 2. Технические советы. ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт14 лет назад
Статья на тему "Что подарить подруге на ДР", сделать до конца дня (22.00 по Киеву) Информацию можно собрать на форумах, а саму статью нужно разбить на 3 части: - девушка дарит своей подруге ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $28
Нужен качественный рерайт 14 статей по теме "отдых на азовском море". Уникальность 95-100%. Нужно к понедельнику 12.00 по Москве. Объем 1850+-150 знаков. Цена 1$ за 1К. Ключевые и пример ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $500
Нам нужны тексты для веб социальной сети. Сейчас мы разрабатываем веб сайт и нам нужны тексты! приблизително 12-15 тыс символов! Часть текстов будут Сео, а часть будут использоваться в виде записях (как кекстовое сопровождение)Завершен14 лет назад
Статьи по теме "копии, реплик и подделки ". Оплата 1 у.е./1000 з.б.п. Объем: 1000-1500 з.б.п. кол-во: 20 Статьи должны быть уникальными, проверяем.Копирайтинг12 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо написать тексты для сайта Веб студии, с использованием ключевых слов. темы статей Создание сайтов Раскрутка Дизайн и т.д. Обязательно ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт14 лет назад