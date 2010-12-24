Нужен качественный рерайт 8 статей по малоэтажному строительству. Уникальность 95-100%. Объем 3000 знаков. Стоимость 1$ за 1К. Пример статьи и ключевые скину в личку.
Статьи: копии, реплики, подделки
Статьи по теме "копии, реплик и подделки ".
Оплата 1 у.е./1000 з.б.п.
Объем: 1000-1500 з.б.п.
кол-во: 20
Статьи должны быть уникальными, проверяем.
Заявки фрилансеров
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