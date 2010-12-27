Написать небольшие комментарии к фото

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен16 заявок461 просмотр

Написать небольшие (100-200 символов) комментарии к фотографиям сайта http://www.fotex.biz/ (раздел - Египет).

Бюджет невысокий - задание не сложное, поэтому предпочтение фрилансеру, предложившему наименьшие цены.

Пожалуйста, указывайте цену за комментарий.

При желании (но не обязательно) прокомментируйте любое фото под своим ником (при выборе исполнителем - будет оплачено).

14 лет назад
podgaisky
Олег 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

shevas73
Игор 
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$4
2 дня
Alenka78
33 года
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$21
2 дня
В результате работы над сайтом http://www.fotex.biz/ было написано множество качественных комментариев по теме Египет. Комментарии созданы так, что не только хорошо раскрывают тему, но еще и не отпускают с сайта. Большое спасибо!
Олег приятный и внимательный заказчик. Точная постановка задания принесла положительный результат и незамедлительную оплату. Работать было легко и интересно. Спасибо за увлекательную тематику! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

shevas73
Игор 
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
Alenka78
33 года
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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