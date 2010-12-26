Качественные обзоры трилогии Diablo

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Завершен3 заявки194 просмотра

Необходимо написать обзоры игр Diablo, Diablo 2, а также превью игры Diablo 3.

Объем каждого обзора - 3000-4000 знаков.

Срок сдачи - до конца недели.

14 лет назад
Orris
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
14 лет назад
$60
1 день
Работа выполнена в срок. Качеством как всегда доволен!
Очень люблю писать на игровую тематику. Особенно, когда получаю проект от такого приятного во всех отношениях заказчика. :) Оплата во время. Это уже третье совместное сотрудничество, которое прошло на отлично!

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
14 лет назад
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