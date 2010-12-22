Статья по системам ERP и BPM

$70
  1. Биржа фриланса
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Закрыт10 заявок333 просмотра

Требуется по системам ERP и BPM, оптимизации бизнес процессов.

Нужно отразить задачи и отличия ERP и BPM систем (1 стр.). Основные подходы и этапы для внедрения (1 стр.). Методы оптимизации бизнес-процессов (2 стр.). Допускается наличие 1-2 рисунков-схем.

Критерии:

1. Требуется уникальность статьи 70% (если материал из интернета). Допускаются цитаты из книг

2. Объем 6-8 страниц А4, 14 шрифт

3. Аннотация 1/4 листа

4. Вывод

5. Список литературы

14 лет назад
JaneEgorova
Егорова 
51 год
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранные исполнители

khristolyubov
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)
14 лет назад
$65
2 дня
Zubeyde
52 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$70
2 дня

Заявки фрилансеров

khristolyubov
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)
14 лет назад
Zubeyde
52 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад