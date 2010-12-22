Требуется по моделированию бизнес процессов в организациях. Нужно отразить подходы к моделированию бизнес-процессов. Раскрыть тему о системе менеджменте качества и связи с бизнес-процессами. Желательно привести некоторые формулы для оценки СМК и ...
Статья по системам ERP и BPM
Требуется по системам ERP и BPM, оптимизации бизнес процессов.
Нужно отразить задачи и отличия ERP и BPM систем (1 стр.). Основные подходы и этапы для внедрения (1 стр.). Методы оптимизации бизнес-процессов (2 стр.). Допускается наличие 1-2 рисунков-схем.
Критерии:
1. Требуется уникальность статьи 70% (если материал из интернета). Допускаются цитаты из книг
2. Объем 6-8 страниц А4, 14 шрифт
3. Аннотация 1/4 листа
4. Вывод
5. Список литературы
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