Написать 6 статьей (кристалы, бижутерия)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен47 заявок560 просмотров

Написать 6 статьей на темы Кристаллы Swarovski, бижутерия и т.п.

14 лет назад
Evian700
43 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$26
1 день
Спасибо, оперативно работаете=) Работой доволен!
Очень хороший заказчик. Правильно указал задачу. Быстрая оплата. Советую и рекомендую +++

Заявки фрилансеров

hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад