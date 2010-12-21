СЕО-статьи для нового сайта

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Закрыт32 заявки628 просмотров

Для нового сайта необходимо 6 сео-статей по 5000 знаков без пробелов с оптимальным вхождением СЧ и НЧ ключей.

Тематика сайта - обои для стен. Более подробную информацию предоставлю исполнителю. Ваше портфолио, с примерами работ аналогичной тематики, будет приоритетом.

Оплата Вебмани или Яндекс-Деньги, постатейно.

14 лет назад
lagman
Андрей 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

bossak
Лёля 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$10
5 дней

Заявки фрилансеров

bossak
Лёля 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад