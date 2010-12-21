СЕО-статьи для нового сайта

Для нового сайта необходимо 6 сео-статей по 5000 знаков без пробелов с оптимальным вхождением СЧ и НЧ ключей.

Тематика сайта - обои для стен. Более подробную информацию предоставлю исполнителю. Ваше портфолио, с примерами работ аналогичной тематики, будет приоритетом.

Оплата Вебмани или Яндекс-Деньги, постатейно.