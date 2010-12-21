Рерайт/имиджевые статьи

Здравствуйте! Проект актуален только сегодня!

Имеется информация о 12 организациях, по 25 тыс.каждая статья. Из них нужно сделать имиджевые статьи, по 5 тыс симв. каждая.

Статьи будем озвучивать.

Цены?

Для России строго.