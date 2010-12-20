Нейминг группы компаний

# 1 — $ 20

Здравствуйте.

Необходимо:

1. Придумать название для ГРУППЫ компаний.

2. По имени созвучный домен в зоне .com .biz .su

О компаниях: группа будет заниматься различным бизнесом. Основной вид деятельности - Интернет (сайты, дизайны, СЕО, аудит и т.д.), второй вид деятельности - охранные услуги и другое.

Требования к названию:

1. Кратко.

2. Должно что-то означать (это может быть даже название цветка, вод только Вам нужно придумать что он означает в контексте компании).

3. Без "попсовых" приставок веб, айти, студио и т.п.

4. Нравятся названия: SECL. Полное название SECL GROUP. Вот и мне что-то в таком плане.