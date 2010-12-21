Надо написать продающий текст.

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Завершен26 заявок338 просмотров

Для сайта надо написать качественный продающий текст для главной страницы, объём примерно 2000-2500т. Символов.

Очень важно чтобы он был написан грамотным коперайтером.

Пишите цену.

14 лет назад
hlopec
Игорь 
41 год
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
14 лет назад
$15
1 день
Было приятно работать. Рекомендую.
Четко поставленное ТЗ, оперативная оплата. Приятно общаться с человеком. Рекомендуем как заказчика.

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FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
14 лет назад

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