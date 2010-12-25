Нужно написать 2 статьи по логопедическим проблемам у детей, объем каждой 1-2 тыс. знаков. Хорошее знание медицинских терминов, стиль строгий, но не академический - примеры я дам. Пишите ваши сроки и стоимость работы в ...
Рерайт статьи по медицине
Нужно сделать качественный легкий рерайт статьи по медицине, объем около 18 тыс. знаков. От рерайта смысл сказанного не должен меняться. Хорошее знание медицинских терминов. Пишите ваши сроки и стоимость работы в рублях. Оплата через Яндекс-деньги по факту.
Дополнение: точный объем статьи 16,5 тыс. знаков без пробелов.
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