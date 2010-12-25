Рерайт статьи по медицине

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Завершен24 заявки479 просмотров

Нужно сделать качественный легкий рерайт статьи по медицине, объем около 18 тыс. знаков. От рерайта смысл сказанного не должен меняться. Хорошее знание медицинских терминов. Пишите ваши сроки и стоимость работы в рублях. Оплата через Яндекс-деньги по факту.

Дополнение: точный объем статьи 16,5 тыс. знаков без пробелов.

14 лет назад
ChistyakovaN
Наталья 
50 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранные исполнители

nina20963
Ирина 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
14 лет назад
$13
1 день
Отличный рерайт, грамотность 100%, текст получился гораздо лучше оригинала, что при рерайте бывает крайне редко. Спасибо!
Всегда ценю в заказчиках четкость в задании и своевременную оплату. Спасибо за сотрудничество!
Neil1766
Наталья 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$14
3 дня

Заявки фрилансеров

nina20963
Ирина 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
14 лет назад
Neil1766
Наталья 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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