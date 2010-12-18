Написать комментарии к сериалам.

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Закрыт22 заявки384 просмотра

Всем привет. Требуются люди, которые любят сериалы. Для написания комментариев (рецензий) к ним с использованием ключевых слов.

Плачу 0.5$ за 1 комментарий размером 700-800 символов.

P.S. Комментариев надо много.

14 лет назад
SanchezBoy
Александр 
33 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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