Нужна понятная статья для пользователей, где все подробно расписано на доступном языке, не просто информация, а с данными. Статья для пользователей, которые хотят узнать симптомы для собственного самообразования. Копирайт не обязателен, можно сделать копирайт. Объем ...
Написание справки к программе складского учета
Необходимо создать руководство пользователя к программе складского учета (для "чайника").
Результат должен быть предоставлен в виде логически связанных html-файлов и созданного на их основе chm-файла. Руководство должно содержать рубрикатор и систему навигации, действия пользователя должны быть иллюстрированы скриншотами из программы.
Срок выполнения:
1) Описание основных действий - до 31.01.2011 г.
2) Итоговое руководство - до 29.02.2011 г.
Цена: договорная.
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