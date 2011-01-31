Написание справки к программе складского учета

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Закрыт6 заявок159 просмотров

Необходимо создать руководство пользователя к программе складского учета (для "чайника").

Результат должен быть предоставлен в виде логически связанных html-файлов и созданного на их основе chm-файла. Руководство должно содержать рубрикатор и систему навигации, действия пользователя должны быть иллюстрированы скриншотами из программы.

Срок выполнения:

1) Описание основных действий - до 31.01.2011 г.

2) Итоговое руководство - до 29.02.2011 г.

Цена: договорная.

HTML
14 лет назад
Ulisov
Юрий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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