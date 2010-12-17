Рерайт 10 новостей

Нужно взять с сайта новость, сделать рерайт и сразу прислать на почту. Далее она будет размещена на других сайтах. Нужно оперативно, т.к. потом новость будет не актуальной.

Проект на несколько дней, примерно по 3-5 новостей в день.

Обязательно, новость должна быть не менее 2000 знаков!

Оплата за уникальный текст по предоставленному отчету за всю работу, WMZ.

Источник-сайт укажу.