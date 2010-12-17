Тематика: Лицензирование, сертифицирование и немного юридических услуг. Требуется написать тексты для страниц сайта с учетом ключевых слов. Приблизительный объем всех текстов 12000 знаков (15 текстов). ...
Редактирование главной страницы сайта
Есть главная страница сайта www.alfabelstroy.ru На ней в краткой форме должен быть ответ на 4 вопроса для посетителя. 1.КТО МЫ ? 2. ЧТО ДЕЛАЕМ ? 3. СКОЛЬКО СТОИТ 4. ПОЧЕМУ МЫ? ( с поледущими ссылками для более глубоково ознокомления на страницы с более подробным описанием.) в конечном итоге человек должен позвонить!!!!
Заявки фрилансеров
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