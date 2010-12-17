Редактирование главной страницы сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт21 заявка341 просмотр

Есть главная страница сайта www.alfabelstroy.ru На ней в краткой форме должен быть ответ на 4 вопроса для посетителя. 1.КТО МЫ ? 2. ЧТО ДЕЛАЕМ ? 3. СКОЛЬКО СТОИТ 4. ПОЧЕМУ МЫ? ( с поледущими ссылками для более глубоково ознокомления на страницы с более подробным описанием.) в конечном итоге человек должен позвонить!!!!

14 лет назад
seoshark
Олег 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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