Нужно взять с сайта новость, сделать рерайт и сразу прислать на почту. Далее она будет размещена на других сайтах. Нужно оперативно, т.к. потом новость будет не актуальной. Проект на несколько дней, примерно по 3-5 ...
Заполнить сайт рерайтом новостей
Нужно сделать рерайт новостей и добавить их вместе с картинкой на сайт. Сайт на DLE.
Цель: заполнить максимально разделы сайта.
Оплата по отчету, за 1000 знаков без пробелов.
Оплата по предоставленному отчету, в конце недели.
Если картинки нет, можно найти в инете на тему новости.
Рерайт качественный, не менее 95% (miratools, advego).
Новости небольшие, от 500 до 1 500 б/п (большие не нужны).
Тема новостей разнообразная, все темы есть на сайте.
Не должно быть лишних пробелов, ошибок, кривого оформления на сайте!!!
Указывайте цену за 1000 б/п.
Так как новости должны быть актуальными, поэтому требуемый объем добавлений в день по 2-5 новости. Источники укажу.
Заявки фрилансеров
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