Заполнить сайт рерайтом новостей

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Закрыт21 заявка384 просмотра

Нужно сделать рерайт новостей и добавить их вместе с картинкой на сайт. Сайт на DLE.

Цель: заполнить максимально разделы сайта.

Оплата по отчету, за 1000 знаков без пробелов.

Оплата по предоставленному отчету, в конце недели.

Если картинки нет, можно найти в инете на тему новости.

Рерайт качественный, не менее 95% (miratools, advego).

Новости небольшие, от 500 до 1 500 б/п (большие не нужны).

Тема новостей разнообразная, все темы есть на сайте.

Не должно быть лишних пробелов, ошибок, кривого оформления на сайте!!!

Указывайте цену за 1000 б/п.

Так как новости должны быть актуальными, поэтому требуемый объем добавлений в день по 2-5 новости. Источники укажу.

DLE
14 лет назад
delaemhorosho
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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